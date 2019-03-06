Kadın ve çocuk istismarı konusunda farkındalık paneli düzenlendi

İdris TİFTİKCİ - İbrahim MAŞE / İSTANBUL - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, gençler aracılığıyla toplumda hassas olan bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için, "Kadın ve Çocuk İstismarı" konulu bir panel düzenlendi.

Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nde düzenlenen panele, gazeteci yazar ve haber spikeri Büşra Sayan, Kadın Platformu Başkanı Canan Güllü, Psikolog Tuğdem Berna konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Konuşan Büşra Sayan, "Bana cesur kız diyorlar, bunun cesaretle alakası yok, ben cesur falan da değilim. Herkes biraz elini taşın altına sokarsa bir şeyler çıkarabilir. Ben o kişilerden sadece biri oldum. Ben Canan abla sayesinde ensest nedir, tam nasıl olur? diye konuşarak başladı benim kitap çalışması. Benim anlatmaya çalıştığım vakalar, bunlar görünen kısım sadece. Taşın altından çıkanlar ve çıkarabildiklerimiz, sesini duyurabilenler taşın altında o kadar çok bilmediğimiz görmediğimiz vaka var ki artık kanıyor." dedi.