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Kadın ve çocuğu ısıran eşek kuduz çıkınca köy karantinaya altına alındı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir kadın ve çocuğu ısıran bir eşeğin kuduz olduğunrun tespit edilmesinden sonra köy karantinaya alındı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, "Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi...

Kadın ve çocuğu ısıran eşek kuduz çıkınca köy karantinaya altına alındı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir kadın ve çocuğu ısıran bir eşeğin kuduz olduğunrun tespit edilmesinden sonra köy karantinaya alındı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, "Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır" dedi. 
Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyünde bir eşşeğin bir kadın ve bir çocuğu ısırması üzerine köylüler durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Alitaş köyünde kuduz şüphesi bulunan bir eşek, ekipler tarafından kafası kesilerek Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan tetkikler sonucunda eşeğin kuduz olduğunun ortaya çıkması üzerine, Alitaş köyünde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, şöyle dedi:
"Alitaş köyümüzde görülen kuduz şüphesi üzerine, yetkili birimlerimizce söz konusu bölgede vatandaşlarımız ve hayvanlar aşılanarak köylere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.
Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri incelemelerde bulundukları Alitaş köyünde halkı kuduz belirtileri konusunda uyararak, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde hemen yetkili birimlere başvurmalarını istedi.

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