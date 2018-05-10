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'Kadın' temalı AVM açıldı

Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İSTANBUL () DÜNYANIN  ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı.  Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz,  "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır...

'Kadın' temalı AVM açıldı

Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ / İSTANBUL () DÜNYANIN  ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı. 
Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz,  "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. AVM'nin  Orta Doğu'nun göz bebeği olacağını belirten Özkaymaz, " Sosyal medyada bazı söylemler çıktı ' içeriye erkekler giremiyor mu acaba' diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM'yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM'de 126 mağaza yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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