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Kadın polisler, hedefleri tam isabetle vuruyor

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 84 kadın polis, halkın huzuru için gece- gündüz demeden çalışıyor. 

Kadın polisler, hedefleri tam isabetle vuruyor

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 84 kadın polis, halkın huzuru için gece- gündüz demeden çalışıyor. 
Ellerinde tabanca ile atış alanında çalışan kadın polisler, hedefi tam isabetle vuruyor. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kadın personelin atış yetisinin en üst düzeyde tutulması için gereken her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Kent merkezinde 70, il genelinde ise 84 kadın polisle periyodik olarak atış eğitimi yaptırdıklarını anlatan Alper, "Özel harekat personelimizin usta eğiticilerin katılımıyla kadın personelimize özellikle operasyonel atış teknikleri uzmanlaşmaları için gereken her türlü desteği veriyoruz. Özellikle son zamanlarda, ülkemizin geçtiği günler göz önünde bulundurulursa erkek personellerimizin olduğu kadar kadın personelimizi de atış konusunda hem yetenek anlamında hem melekelerini geliştirme anlamında hem de kararlılık ve cesaret anlamında hiçbir zaman geride kalmaması lazım. Bu yapmış olduğumuz eğitimlerde kendini ispatlayan hanım personelimiz de en az erkek meslektaşları kadar başarılı atışlar gerçekleştirdiler. Biz, bu periyotta eğitimlerimize aynı kararlılık ve istekle devam edeceğiz" diye konuştu. 

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