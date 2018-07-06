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Kadın muhtarlardan çocuk istismarına siyah kıyafetle tepki

ESKİŞEHİR'de bir grup kadın muhtar, siyah kıyafet giyip yaptıkları basın açıklamasıyla çocuk istismarına tepki gösterdi. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi'nde bir araya gelen kadın muhtarlar, çocuklara yönelik cinsel istismarın...

Kadın muhtarlardan çocuk istismarına siyah kıyafetle tepki
ESKİŞEHİR'de bir grup kadın muhtar, siyah kıyafet giyip yaptıkları basın açıklamasıyla çocuk istismarına tepki gösterdi.
Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür Merkezi'nde bir araya gelen kadın muhtarlar, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesini istedi. Kadın muhtarlar adına basın açıklamasını okuyan Hoşnudiye Mahallesi Muhtarı Figen Rençber daha önce Türkiye Büyük Milet Meclisi'ne (TBMM) sunulan 'çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve önlenmesi' önergesinin tekrar gündeme alınması gerektiğini belirterek şöyle dedi:
"Kaybolduktan bir süre sonra cansız bedeni bulunan çocuklar bu ülkenin alnında kara bir lekedir. Bu lekenin temizlenmesi, çocuklarımızın güvenlik kaygısı hissetmeden, canları yanmadan hayatlarına devam edebilmeleri, tüm yetişkinlerin boynunun borcudur. Her yetişkin bu borcu ödemek ile çocuklara güvenlikli bir yaşam sunmakla mükelleftir. Çocukların kaybolması, kaçırılması, tacize, tecavüze uğraması, canice yaşamdan kopartılması her boyutta irdelenmesi, araştırılması, sebep olan insanlardan göz yumanlara, zara gören çocuklardan ailelerine çok geniş araştırmayı zorunlu kılmaktadır. Önceki yasama yılında TBMM'ye sunulan 'çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılması ve önlenmesi' önergesinin reddedilmesini aklımızın almadığını, konunun tekrar Meclis gündemine gelmesi gerektiğini, halkımızın ve ülkemizi yönetenlerin dikkatlerine sunar, bu toprakların seçilmiş kişileri, mülki amirleri olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiriz. Bu arada ekranlarda, Meclis kürsüsünde sarf edilen cümlelerin önemine de dikkatlerinizi çekmek, çocuklar ve kadınlar ile ilgili açıklamaların titizlikle seçilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz."

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