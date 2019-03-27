Kadın muhtar adayının, tüm azaları da kadın

EDİRNE'nin merkez Kocasinan Mahallesi'nde muhtar adayı olan ev kadını Cevahir Öztepe, aza adaylarının tamamını da kadınlardan oluşturdu. Öztepe ile 8 aza adayı, kapı kapı dolaşıp, seçimde kendilerine destek verilmesini istiyor. Öztepe, "Seçim çalışmaları sürdürüyoruz. Adayların hepsinin kadın olduğunu öğrenenler daha büyük ilgi gösteriyor" dedi.

Kentin, yaklaşık 11 bin nüfusuyla ikinci en büyük mahallesi olan Kocasinan'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 7 aday muhtarlık için yarışıyor. Adaylardan ev kadını Cevahir Öztepe, aza listesinin tümünü de kadınlardan oluşturdu. Öztepe'nin listesinde ev kadınları ve çeşitli işlerde çalışıp emekli olan kadınlar var. Cevahir Öztepe ile azaları Selva Atalan, Gamze Arseven, Gülcan Eseroğlu, Çiğdem Tuncer, Nilay Kıray, Zuhal Aysan, Bilge Subaşı ve Ayşe Vanii, mahallede kapı kapı dolaşıp, seçmene projelerini anlatıp, seçimde destek istiyor.

Cevahir Öztepe, muhtarlığa adaylığını koymaya geçen yıl karar verdiğini belirtti. Muhtar ve aza adaylarının büyük bir bölümünün erkek olduğunu, kendi listesindeki tüm aza adaylarının kadınlardan oluşması için arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Cevahir Öztepe, onların da kabul ettiği ifade etti. Öztepe, yapacakları projeleri de birlikte belirlediklerini kaydetti. Öztepe şunları söyledi:

"Kadınlar, çalışmalarıyla her yerde verimli oluyor. Erkek egemenliği çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kadın olarak biz bu işi çok iyi yapacağımıza da inanıyoruz. Onun için kadromu da kadınlardan kurdum. Bu işte varız, cesaretliyiz, yaparız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Çalışmalarımızla kadınlardan çok güzel tepkiler aldık. Oyumuz sizlere diyen kadın sayısı çok. Bu tepkiler bizi çok umutlandırdı. Erkeklerden de çok oy alacağımız düşünüyoruz. Mahallemizin bize göre ilk sıradaki sorunu altyapı. Burada 38 yıldır altyapı sorunu var. Kentin en eski mahallesi burası, kaldırımlar yollarda çok sorunlar var, onları halledeceğiz."

Kadınlara yönelik projelerinin de olduğunu belirten Öztepe, "Sağlıktan hukuka kadar kadınların sorunlarıyla ilgilenecek doktor, avukat arkadaşlarımız var. Yaşam koçluğu yapan arkadaşlarımız var. Bazı kadınlarımızı, çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunları yaşam koçları aracılığıyla aydınlatmak istiyoruz. Mahallemizde bir kadın evi yapacağız, çevre temizliğine önem vereceğiz. Çöp kutularını artıracağız. Geri dönüşüm kutularımız yok, bunları artıracağız. Yollar kaldırımlar düzensiz bunları düzenlenmesi için çalışacağız" dedi.

Kadın aza adayı Zuhal Aysan ise mahallenin sorunlarını çözmek için kadın eline ihtiyaç olduğunu belirterek, "Mahallemizin kadın eline değmesine ihtiyacı var. Biz de bunu yapmaya severek niyetlendik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Seçildiğimizde çevremizi temizleyeceğiz, temiz tutacağız. Mahallede seçmenleri gezdiğimizde bize sizi destekleyeceğiz diyorlar. Elimizi taşın altına koyduk, başaracağız. Biz bir anneyiz, her şeyden önce kadınlar evi yönetir, evi yöneten canla başla mahallemizi yöneteceğimiz için aday olduk" diye konuştu.

'SANAT SOKAĞI KURACAĞIZ'

Aza adaylarından Selva Atalan da seçilmeleri halinde mahalleye bir Sanat Sokağı kuracaklarını belirtti. Diğer projelerden de bahseden Atalan "Evcil hayvan bakan çok sayıda arkadaşımız var mahallemizde. Evcil hayvanların özgürce koşup oynayabileceği bir parka ihtiyaç var. Bunu yapmayı düşünüyoruz. Kocasinan Mahallesi olarak çevremizi temizlemek, sitelerimizi çiçeklendirmek ile ilgili projeler düşünüyoruz. Ayın sokağı, ayın sitesi, ayın balkonu gibi etkinlikler yapacağız. Bu sokakların siteleri fotoğraflandırıp, farkındalık yaratmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla mahallemiz daha güzelleşecek bence" dedi.

'KADINLARI DESTEKLEYECEĞİZ'

Mahalle esnafından Serkan Sert ise "Kadınların aday olmasından çok mutlu olduk. Kadınlar yönetimde olursa daha iyi bir yönetim oluyor, bunu apartman yöneticiliğinde gördük. Mahallemize kadın elinin değmesi için destek vereceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kutbay ise "Kadınlar daha faal, daha aktiftir. Benim 12 oyum var. İnşallah kendilerine destek olacağım" ifadelerini kullandı.



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