Kadın mühendislerden köy okullarına kütüphane

SAMSUN, () - SAMSUN'da Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, başlattıkları 'Kırsal alan okullarına kütüphane' projesi ile Ordu'nun Aybastı İlçesi Çakırlı İlk-Orta Okulu'nda kütüphane kurdu.

EMO Samsun Şubesi Kadın Komisyonu tarafından geçen 1 Mayıs'ta 'Kırsal alan okullarına kütüphane' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, ilk ve orta okul düzeyinde hikaye, roman, tarih bilim kitapları, TEOG hazırlık test kitapları toplandı. Toplanan kitaplarla Ordu'nun Aybastı İlçesi Çakırlı İlk-Orta Okulu'na kütüphane kuruldu, EMO'nun 6-10 yaş grubu çocuklar için hazırladığı 4 öykü iki boyama kitabından oluşan EMO Çocuklar İçin Enerji Kitapları Seti de çocukların büyük ilgisini çekti. Toplam 1400 kitabın yer aldığı kütüphane büyük ilgi gördü.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Atatürkçü Düşünce Kulübü sorumlusu Deniz Yıldırım'ın yanı sıra kulüp üyesi öğrenciler ve öğretim üyeleri ile birlikte gidilen Aybastı Çakırlı İlk-Orta Okulu'nda kitaplarıyla buluşan çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

EMO Kadın komisyonu adına kısa bir konuşma yapan Elektrik Mühendisi Asiye Özdağ, "Ülkemizin aydınlık geleceğini için çocuklarımıza adil fırsat eşitliği sağlamak zorundayız. Bunu sağlayabilirsek bu çocuklar içerisinden Fizik-Kimya-Tıp gibi alanlarda Nobel Ödülü alabilecek potansiyelde çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Bu inançla kırsal alan okullarımıza destek olmaya Samsun'dan seçeceğimiz okullarla devam edeceğiz" dedi.

Kütüphane için kullanılmak üzere kullanılabilir durumda, ikinci el bir masa üstü bilgisayar ihtiyaçlarını belirten Okul Öğretmeni Mehmet Özçelik ve çalışma arkadaşları da EMO Kadın Komisyonu'na teşekkür etti.

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