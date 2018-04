Kadın mühendislerden, açıköğretim sorusuna tepki

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ndeki 'Hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz' şeklinde ve cevabının 'mühendislik' olarak belirtilen soruya tepki gösterdi.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, dünyanın Endüstri 4.0'ı konuştuğu bir çağda, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan ve binlerce öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi gibi bir eğitim yuvasında bu gibi bir düşüncenin var olmasının kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Hamamcıoğlu, Türkiye'de ne yazık ki kadına yönelik var olan bu bakış açısının üniversiteler içinde yaşıyor olmasının, geleceğe yönelik umutlarını azaltsa da bu bakış açısına karşı mücadelenin artarak devam ettiğini vurguladı.

TÜRK KADINI HER MESLEKTE BAŞARILI

Üniversitenin soruyla ilgili yaptığı açıklamaya da değinen Ayşen Hamamcıoğlu, açıklamalardan, soruyu hazırlayan kişinin eğitimli bir Türk kadını olduğunu anladıklarını söyledi. Fırsat eşitliğini savunan mühendis kadınlar olarak bir eğitimcinin bu yaklaşımını tasvip etmediklerini kaydeden Hamamcıoğlu, "Türk kadınının her meslek dalında başarıyla, hırsla, azimle ve kararlı bir şekilde ilerleyebileceğine, aynı zamanda aile içerisinde üzerine düşen sorumlulukları layığıyla yerine getirdiğini her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

KADININ ASLİ GÖREVİ EV TEMİZLİĞİ DEĞİL

Kadının asli görevinin ev temizliği ya da çocuk bakımı olmadığını aktaran Ayşen Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadının asli görevi, erkeklerle eşit bir seviyede ekonomiye, iş hayatına, bilime ve insanlığa katkı sağlayarak ülkemizi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği 'Muasır Medeniyetler' seviyesine çıkarmaktır. Bunun için kadın mühendislere ülkemizin fazlasıyla ihtiyacı vardır. Üniversitenin açıklamasında yer verdiği gibi 'Davranış ve karakter olarak, erkeklerin hırslı, güçlü, kararlı, risk alan, bağımsız, rasyonel, aktif ve atak olması, kadınların ise şefkatli, neşeli, sevecen, duygulu, duyarlı, yumuşak nazik, sadık, sabırlı, anlayışlı olması beklenir' ifadeleri yanlış anlaşılmaya açıktır. Ben de tüm kadın meslektaşlarım gibi hırslı, güçlü, kararlı, risk alan, bağımsız, rasyonel, aktif bir kadınım. Ve ülkemizin şefkatli, nazik, duyarlı aynı zamanda da hırslı, mücadeleci, kararlı ve güçlü kadınlara ihtiyacı vardır. Ayrıca erkeklerimizin de kadınlarımız kadar şefkatli, sevecen ve duyarlı olmasına ülke olarak ihtiyacımız var."

SORU NEYDİ?

Anadolu Üniversitesi’nin 14-15 Nisan 2018 tarihleri arasında yaptığı Açıköğretim Sınavı'nda sorulduğu iddia edilen soruda, "Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?" deniliyor. Sorunun cevap şıklarında 'Hemşirelik', 'Hasta bakıcılık', 'Ev temizliği', 'Mühendislik' ve 'Öğretmenlik' yer verildi. Sorunun cevap anahtarında doğru yanıtın ise 'mühendislik' olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada geniş yankı bulan souryla ilgili Anadolu Üniversitesi açıklama yapmıştı. Açıklamada, sorunun Açıköğretim Sistemi sınavlarında yer almadığı, bir kadın eğitimci tarafından hazırlanan Etkili İletişim Teknikleri kitabında yer aldığı belirtildi. Açıklamada söz konusu sorunun, eKampüs ortamında sadece bu dersi alan öğrencilere sunulan çözümlü sorular malzemesi içinde yer aldığı ifade edildi.



