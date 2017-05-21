Kadın mühendisler, okullara kütüphane için kolları sıvadı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Elektrik Mühendisleri Odası Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri, başlattıkları 'Kırsal alan okullarına kütüphane' projesi ile kitap toplayarak Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki Çakırlı İlk ve Orta Okulu'na kütüphane kuracak.

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Kadın Komisyonu tarafından geçen 1 Mayıs'ta 'Kırsal alan okullarına kütüphane' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında ilk ve orta okul düzeyinde hikaye, roman, tarih bilim kitapları, TEOG hazırlık test kitapları toplandığı belirtildi.Kitap toplama işleminin 24 Mayıs'a kadar devam edeceği toplanan kitaplar ile Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki Çakırlı İlk ve Orta Okulu'na kütüphane kurulacağı ifade edildi.

Komisyon üyeleri olan proje koordinatörü Asiye Özdağ, Derya Saçın, Hülya Anakök, Esin Aksoy, Zerrine Çeliköz, Esma Uzer Kardaş bir araya gelerek toplanan kitapların sayımını ve paketlenmesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında 700 kitap toplanmasının hedeflendiği belirten proje koordinatörü Asiye Özdağ, özellikle kırsal bölgelerde bulunan okullarda kitap ve kütüphane ihtiyacının olduğunu söyleyerek, "Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak için böyle bir proje başlattık. Projemiz kapsamında her yaş grubundan vatandaşlarımız gelip kitap bağışında bulunuyorlar. Biz herkesi projeye dahil olup kitap bağında bulunmaya davet ediyoruz. Proje ile amacımız dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar için fırsat eşitliğini sağlamak. Onların sahip oldukları potansiyellerini kullanıp dışa vurmalarına yardımcı olmak. Kurulacak kütüphanelerle onların bilgi ve bilime daha çok yönelmelerini sağlamak. Biz inanıyoruz ki Anadolu'nun her köşesinden nice Nobel Kimya Ödülü kazanan Aziz Sancar'lar çıkabilir. Bu ülkenin çocuklarının ve gençlerinin böyle başarılar elde edeceklerine inancımız tam" dedi. Özdağ, proje kapsamında Eylül ayında Samsun'da bir okula da kütüphane kuracaklarını belirterek okulun belirlenmesi için ihtiyacı olan öğretmen ve okul yöneticilerinin kendilerine ulaşmasını istedi.

FOTOĞRAFLI