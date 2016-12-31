Kadın motorlu kurye şaşırtıyor

MANİSA'da eşinden boşandıktan sonra tek başına hayat mücadelesi veren 42 yaşındaki Serap Mercan, motosiklet tutkusunu iş hayatıyla birleştirdi. Biri üniversiteli iki çocuğuna bakabilmek için bir dürümcüde motosikletli servis elemanı olarak çalışan Mercan, işini severek yaptığını söyledi.Şehzadeler ilçesindeki bir dürümcüde çalışan Serap Mercan, motosikletli servis elemanı olarak görev yapıyor. 10 yıl önce eşinden boşanan Mercan, evin kirasını ödemek ve çocuklarına bakabilmek için çalışmaya başladığını anlattı. Motosiklet kullanmayı sevmesinin iş tercihinde etkili olduğunu belirten Mercan, 2 yıldır servis elemanı olarak çalıştığını ve işini severek yaptığını söyledi."ŞAŞIRAN DA VAR YADIRGAYAN DA"İşini sadece erkeklere özgü bir iş olarak düşünmediğini belirten Mercan, "Güzel ve keyifli bir iş. İşimi çok seviyorum. Zaten motosikleti sevdiğimden ve tutkumdan dolayı böyle bir işte çalışmayı düşündüm. Çocukluktan beri içimde olan motosiklet tutkusunu işimle birleştirdim. Sipariş veren müşterilerim beni karşısında görünce şaşırıyor. Sürekli gittiğim yerler artık alıştı. Özellikle ilk defa gittiğim yerlerde beni görünce 'İlk defa kadın paketçi gördük' diyorlar. Ben de espri yaparak, 'Öyle mi bende ilk defa görüyorum' diyorum. Şaşıran olduğu kadar, yaptığım işi yadırgayan insanlar da var. Elimden geldiğince işime devam edeceğim. Her işin kendine göre zorlukları var. Bu işin de kışın soğuk havalarda zorluğu var ama düzgün giyindikten sonra sıkıntı olmuyor" dedi.

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