Kadın komutanlar, yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında, yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'ı (70) Edremit ilçesindeki evinde ziyaret edip, tekerlekli sandalye hediye etti.İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçenin Köprüler Mahallesi'nde oturan ve yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'ı evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti. Tarhan'ın elini öpüp, sohbet eden kadın komutanlar, Tarhan'a büyük bir mutluluk yaşattı.Şeker Tarhan, kendisini unutmayıp tekerlekli sandalye hediye eden kadın komutanlara teşekkür etti. Ramazan dolayısıyla komutanlara ikramda bulunamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Tarhan, "Allah devletimize zeval vermesin ve tüm askerlerimizi korusun. Siz bu ramazan ayında beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin" dedi.Tarhan'ın oğlu Ayhan Tarhan ise annesinin rahatsızlığı nedeniyle evden dışarı çıkamadığını, bu hediye sayesinde artık güzel havaları dışarıda geçireceğini belirtti. Ziyarete katılan Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin de, jandarma ekiplerine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.

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