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Kadın komutanlar çocukları ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da jandarmanın kadın komutanları, bölgedeki ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. 'Ben daha çocuğum' projesi kapsamında öğrencileri ziyaret eden ekiplerle birlikte gelen jandarma arama kurtarma köpeği 'Pati'nin...

Kadın komutanlar çocukları ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN'da jandarmanın kadın komutanları, bölgedeki ilkokul öğrencilerini ziyaret etti. 'Ben daha çocuğum' projesi kapsamında öğrencileri ziyaret eden ekiplerle birlikte gelen jandarma arama kurtarma köpeği 'Pati'nin gösterisi de çocukların ilgisini çekti.
Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ile Gevaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'ndeki ilkokulda okuyan öğrencileri ziyaret etti. Jandarmanın kadın komutanları ziyaret ettikleri öğrencilerle yakından ilgilenip çeşitli hediyeler verirken, çocuklar jandarma arama kurtarma köpeği 'Pati'nin yaptığı gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi. Ziyaretten duydukları mutluluk yüzlerinden okunan çocuklar, kendileriyle yakından ilgilenen kadın komutanlarla oyun oynayıp, gönüllerince eğlendi. Minik öğrencilerle hatıra fotoğraf çektiren kadın komutanlar, 'Gücümüz Sevgimiz' sloganıyla çocukların korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

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