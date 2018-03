Kadın kaynak ustası, erkeklere taş çıkartıyor

MANİSA'daki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalışan Bedriye Karakaya (35), kaynak yapıp, demir kesiyor. Karakaya, "Biz de erkekler kadar güçlüyüz, onların yaptığı her işi yaparız" dedi.

Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde raf üretimi yapan iş yerinde çalışan 11 yaşında bir erkek çocuğu annesi Bedriye Karakaya, çalışmasıyla erkeklere taş çıkartıyor. Erkeklerin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi'nin tek kadın çalışanı olan Karakaya, kaynak yapıp, demir kesiyor. Karakaya, eşiyle 9 yıl önce boşandığını ve çocuğuna baktığını belirterek, "Daha önce çay ocağı açtım ama işletemedim. Şimdi Küçük Sanayi Sitesi'nde raf üretimi yapan iş yerinde çalışıyorum. İş yerinde 6 erkek çalışan var ve tek kadın çalışan benim. Erkeklerin yaptığı her işi yapıyorum. Kaynak yapıyorum, demir kesiyorum. Bunları yaparken hiç zorlanmıyorum. Kadınlar da erkeklerin yaptığı her işi yapabilirler" diye konuştu.

KADINLARA 'GÜÇLÜ OLUN' MESAJI

Tek başına hayatını kazanmaya çalıştığını dile getiren Bedriye Karakaya, kadınlara "Güçlü olun" diye seslendi. Karakaya, "Biz güçlü olursak altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok. Küçük Sanayi Sitesi'nde benden başka kadın çalışan yok, kaynak işini de yapan yok. Ancak ben kendimi güçlü hissediyorum. Biz emekçi kadınlar işimize emek veriyoruz ve erkek-kadın ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Kadınlar güçlü olsunlar, kendilerine inansınlar" dedi.

İş yerinin ortaklarından Fethullah Özen, Bedriye Karakaya'nin işini çok iyi yaptığını belirterek, "İşini on numara yapıyor. Gerçekten erkekleri aratmıyor. Kaynak yapıyor, boya yapıyor, kalitemize bakıyor, demir kesiyor. Erkeklerin yaptığı her işi yapıyor" diye konuştu.



