Kadın işçilere “Sultan" sürprizi

İSTANBUL -ATAŞEHİR Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara sürpriz yapmak için Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ı fabrikaya götürdü. Türkan Şoray kadın çalışanların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ataşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine, İçerenköy'deki bir fabrikada başladı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çalışanlarının çoğu kadın işçilerden oluşan tekstil fabrikasının yönetimiyle anlaştı. Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'la yapılan görüşmeler de olumlu sonuç verdi. Fabrikanın yemekhanesine duvar ebatlarında led ekran kuruldu. Saat 16.00'da kadın işçiler yemekhaneye davet edildi. Kokteylin ardından işçiler, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, başrollerini Türkan Şoray ile Bulut Aras'ın paylaştığı 1978 yapımı "Sultan" filmini izlemeye başladılar. Yüz kadın işçi, 89 dakikalık filmi izlerken Türkan Şoray, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi fabrikaya geldi. Filmin bitmesine 10 dakika kala yük asansöründen yemekhaneye çıkan üçlü, koridordan geçerek yemekhaneye girdi. Her şeyden habersiz, zaman zaman gülerek izledikleri led ekranın önünde bir anda Türkay Şoray'ı gören işçiler önce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadınlar Türkan Şoray'ın gelişini alkışladı, ardından ona doğru giderek yoğun ilgi gösterdi.

Türkan Şoray işçilere, işçilere “çamur sahnesi geçti mi" diye sordu. Daha sonra bu sahneyi çalışanlarla birlikte izledikten sonra, filmdeki rolüyle, yaşamın ne kadar çetin olduğunu ve bir kadının mücadelesini yansıttığını anlattı.

Kadın işçiler, Türkan Şoray'la fotoğraf çektirdi.

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