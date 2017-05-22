Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Kadın hırsızlık şüphelisini kadınlar yakaladı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir evi boş sanıp hırsızlık için giren üç kadından biri, o anda evde bulunan kadınlar tarafından yakalandı. Kaçan iki hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Mustafa Kemal...

Kadın hırsızlık şüphelisini kadınlar yakaladı
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir evi boş sanıp hırsızlık için giren üç kadından biri, o anda evde bulunan kadınlar tarafından yakalandı. Kaçan iki hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mustafa Kemal Mahallesi Duygu Sokak üzerinde bulunan Hamit Yiğit'e ait eve, bugün saat 12.00 sıralarında üç kadın girdi. Boş sandıkları eve giren hırsızlık zanlısı üç kadın, evdeki üç kadın tarafından fark edildi. Kadınlardan ikisi, evin çatısına çıkıp diğer binalara atlayarak kaçtı. Odada bulunan ve üstüne kapı kitlenen Z.K. (27) ise yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Z.K.'yı gözaltına aldı. Hırsızlıktan arandığı ortaya çıkan Z.K.'nın, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK KURBANI OLMUŞ
Öte yandan Hamit Yiğit'in daha önce de iki kez hırsızlık kurbanı olduğu, ilkinde evine giren hırsızların yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarını, ikincisinde ise kapının önündeki motosikletini çaldıkları ortaya çıktı.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246