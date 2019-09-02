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Kadın hekimler, Batman'da köy okullarını boyadı
KADIN Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri, Batman kırsalındaki eğitim yuvalarını kendi imkanlarıyla boyayıp, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi. Türkiye genelinde 22 bin üyeye sahip KAHEV, Batman'daki köy okullarını...
GENEL 02.09.2019, 10:48
KADIN Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri, Batman kırsalındaki eğitim yuvalarını kendi imkanlarıyla boyayıp, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi.
Türkiye genelinde 22 bin üyeye sahip KAHEV, Batman'daki köy okullarını boyadı. KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer'in de katılımıyla yapılan etkinlikte, köy okulları boyanıp, duvara ise çeşitli figürler işlendi. Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyündeki okulu onardıklarını anlatan KAHEV Başkanı Dr. Demet Başer, çalışmayı kadın hekimler tarafından yapıldığını söyledi. Başer, "Okulumuzun alçı ve sıva işleri yapıldı ve boyatıldı. 4 gönüllü ressam, Bölge Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Sason Devlet Hastanesi'nde çalışan 7 kadın hekim ve ailelerinin aktif katılımıyla okula eğitici resimler çizildi. Kapı ve pencereleri boyatıldı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitime bir nebze katkı ve verebildiysek çok mutlu oluruz" dedi.
Türkiye genelinde 22 bin üyeye sahip KAHEV, Batman'daki köy okullarını boyadı. KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer'in de katılımıyla yapılan etkinlikte, köy okulları boyanıp, duvara ise çeşitli figürler işlendi. Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyündeki okulu onardıklarını anlatan KAHEV Başkanı Dr. Demet Başer, çalışmayı kadın hekimler tarafından yapıldığını söyledi. Başer, "Okulumuzun alçı ve sıva işleri yapıldı ve boyatıldı. 4 gönüllü ressam, Bölge Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Sason Devlet Hastanesi'nde çalışan 7 kadın hekim ve ailelerinin aktif katılımıyla okula eğitici resimler çizildi. Kapı ve pencereleri boyatıldı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Eğitime bir nebze katkı ve verebildiysek çok mutlu oluruz" dedi.
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