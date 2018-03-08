Kadın gözüyle Kadıköy

İSTANBUL,()-8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadıköy Belediye binasında iki ayrı etkinlik yapıldı. Kadıköy Belediye binasına gelen kadınlar belediye binasının güvenlik filesini renkli desenlerle ördü. Kadıköy'de yaşayan 21 kadın ise nakışla işledikleri 21 Mahalle haritasını sergiledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyeyi ziyaret eden kadınlar hem belediye binasını ördü hem de işledikleri Kadıköy haritasını sergiledi.

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün “21 mahalleden 21 kadın” temalı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü projesi kapsamında, Kadıköy’de yaşayan ve üretim ağı Potlaç’a dâhil olan 21 kadın mahallelerine özgü unsurları, kendilerine verilen kumaşlara, iplik ve boncuklarla kumaşlara işledi.

21 kadının her biri mahallesinin eski günlerine özlemi, mahallesinin geleceğine dair kurduğu hayalleri kumaşa aktardı. Kimi kadına göre mahallesi tren yolu demekti, kimi kadın için deniz kıyısı. Kadıköy’ün boğası, sokak kedileri, bisiklet yolu 21 kadın tarafından ayrı ayrı yapılan haritada yer aldı. Kadınların 21 tane minik haritası birleştirilerek, kadın gözüyle büyük bir Kadıköy haritası elde edildi. Bu renkli ve kendine özgü harita, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki merkez binasında sergilendi.

KADINLAR BELEDİYEYİ ÖRDÜ

Belediyede yapılan bir başka etkinlik ise belediyenin güvenlik filesine kadınlar tarafından örülüp asılan renkli desenler oldu. Yün yumakları, tığları ve şişleriyle belediyeye gelen kadınlar belediye merdiven kenarlarında güvenlik nedeniyle yapılan fileye renkli desenler ördü. Potlaç ağındaki kadınlar Caddebostan Kültür Merkezi kolonlarını da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek için renkli desenlerle ördü.

BELEDİYEDEN FİDAN DAĞITIMI VE KADIN ORMANI

Kadıköy Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarına izin verdi ve Tema Vakfı’na bağışta bulunarak, kadın çalışanları adına Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na toplam 1050 adet çam ağacı dikimi yaptı.

Ayrıca belediye binasına gelen kadınlara çam fidanı da hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)