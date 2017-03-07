"Kadın Girişimciliğinde Sürdürülebilir Büyüme Konferansı" İstanbul'da düzenlendi

Ezgi ÇAPA-Taner YENER -Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL () - AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve paydaşları, Avrupa Birliği (AB), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR, Türkiye'de kadın girişimciliği alanında yaşanan zorluklar ve fırsatları tartışmak üzere Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla "Kadın Girişimciliğinde Sürdürülebilir Büyüme Konferansı" düzenledi.

"KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ ORTAMDA KADIN İŞLETMELER ÇOK DAHA GELİŞECEKTİR"

Levent Wyndham Grand Hotel'de gerçekleştirilen konferansta Türkiye'de kadın girişimciliği alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, siyaset dünyasının temsilcileri, finans ve bankacılık sektörünün önemli aktörleri, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Konferansın açılışında konuşan EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Jean-Patrick Marquet; "Bu program; uluslararası kurumlar ile yerel yönetimlerin güçlerini birleştirerek, birlikte toplum ve ekonomi yararına çalışabileceklerinin harika bir örneğidir. Kadın girişimcileri desteklemek EBRD'nin en çok dikkat gösterdiği kapsayıcılık gündeminin önemli bir parçasıdır. Deneyimlerimiz ve araştırmalarımız, yalnızca kapsayıcı ekonomilerin başarılı ekonomiler olduğunu göstermektedir" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Müsteşar François Begeot ise, "Kadınların güçlendiği bir ortamda kadın işletmeler çok daha büyüyecek ve gelişecektir. Kadın ve erkek arasındaki ücret farkı, iş piyasasındaki ayrım, cinsiyet temelli şiddet dahil olmak üzere eşitsizliklerin her türlü hali ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Avrupa Birliği, Türkiye'de kadın istihdamı ve çalışma hayatına katılımı konusunda çaba gösteren demokratik kurumları, özel sektörü ve sivil toplumu desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.

"ZORLUKLARIN BAŞINDA FİNANSAL KAYNAK BULMAKTA ZORLUK VE SERMAYE YETERSİZLİĞİ GELİYOR"

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya ise kadınların iş gücü piyasasında sıradan bir aktör olmadığını belirterek "Kadınımızın ekstra bir desteğe ihtiyaç yoktur. Engellerin kaldırılması yeterlidir. Yeter ki kadınlarımız istismar etmekten, aşağılanmaktan kurtulsunlar yeter ki hakları kendilerine verilsin. Devletimiz hükümetimiz ve bakanlığımız ve tüm duyarlı kesimlerin katkılarıyla daha düne kadar yüzde 20'lerde olan kadınların işgücü piyasasına girme iradesi bugün yüzde 33'leri bulmuştur" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği görevini yürüten Fatma Benli ise "Halen arzu edilen seviyelerde değiliz. İşveren veya kendi hesabına çalışan kadınların oranlarının hala yüzde 10'larda seyrettiği bir dönemdeyiz. Bu da kadınların ekonomik hayata katılımda çok fazla zorluklarla karşılaştıklarını gösteriyor. Bu zorlukların başında finansal kaynak bulmakta zorluk çekmeleri ve sermaye yetersizliği geliyor" dedi.

MARAŞLI: GİRİŞİMCİLİK KADINLARIN HAYALİ DEĞİL, 'MECBURİYET'

Doğan TV Holding Uluslararası ve Kurumsal Strateji Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı ise, uluslararası ölçekte yüzde 25-33 arasında değişen oranlarla şirketlerin sahiplerinin kadın olduğunu ifade etti. Kadınların çoğunlukla hayatlarını idame ettirebilmek ve mecburiyet nedeniyle girişimci olduklarını belirten Maraşlı, "Girişimcilik kadınların hayali olarak karşımıza çıkmıyor, çoğunlukla mecburiyet nedeniyle karşılaştıkları bir durum" dedi. Global Entrepreneurship Monitor'ün 65 ülkede yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşan Maraşlı, “Ülkemizde toplumun yüzde 81'i girişimciliği 'iyi bir kariyer' nedeniyle yapıyor ancak bu süreci 100 kişiden sadece 19'u girişimcilikle tamamlıyor. Yani istek var ama gerçekleşmesi kolay olmuyor." tespitinde bulundu.

Girişimci kadınların sürdürülebilir işler yapabilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Maraşlı, "Eğitimli kesimden gelen, profesyonel hayatta belli bir doygunluğa ulaşan kadınların özgüvenleri, birikimleri, network'leri onları iş kurmaya teşvik ediyor. Araştırmalara göre bu şekilde iş kuran kadınların işleri sürdürülebilir bir model oluyor. Ancak kırsal kesimde olup eğitim konusunda zayıf kalmış, bir taraftan da mecburiyetle girişimci olan kadınların çok ciddi desteğe ihtiyacı var. Onların yaptıkları yatırımların ortalama süresi 5 yılın altında. Dönemsel olarak para kazanıyorlar, sürdürebilme imkanları kısıtlı kalıyor" dedi. Maraşlı konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kadınlarımız işlerini kurarken yüzde 58'i kişisel kaynaklarını kullanıyor, yüzde 26'sı eşinden, yüzde 16'sı akrabalarından finansman sağlıyor. Varolan girişimci kadınların sadece yüzde 47'si banka hesabına sahip. Başta mesleki ve finansal eğitimler verilerek kadınların peşini bırakmamamız gerekiyor. Eğer bu dünya nüfusunun yüzde 50'si kadınlardan oluşuyorsa, diğer yüzde 50'sinin de onlara yardımcı olması ve destek olması gerekiyor."

Konuşmasının ardından Maraşlı'ya EBRD Yönetici Direktörü Nick Tesseyman tarafından plaket taktim edildi.

12 BİN KADIN İŞLETMESİ 600 MİLYON LİRA TUTARINDA KREDİ KULLANDI

Konferansta Avrupa Birliği, EBRD ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı'nın şu ana kadarki sonuçları değerlendirildi. Program kapsamında 2014 yılından bu yana yaklaşık 12 bin kadın işletmesi, katılımcı yerel bankalar olan Garanti Bankası, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye İş Bankası ve Vakıfbank'tan yaklaşık 600 milyon TL tutarında kredi kullandı. Bunun yanı sıra 5 bin 500'ü aşkın kadın girişimci ve yönetici, nitelikli yerel danışmanlardan danışmanlık desteği, uluslar arası sektör uzmanlığı, seminer ve gelişim atölyeleri, iş ağı kurma aktiviteleri ve mentorluk hizmetlerinden faydalandı.



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