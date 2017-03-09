Kadın doktor Çatak'taki öğrenciler için kitap topladı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), () - VAN'ın Çatak İlçesi'nde doktor olarak görev yapan Selin Bayburt, mahallelerde sağlık taraması yaptığı sırada öğrencilerin kaynak kitap sıkıntısı çektiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Doktor Bayburt İstanbul'da öğretmen olan annesiyle birlikte başlattıkları kampanya kapsamında temin ettikleri kaynak kitapları okullara dağıttı.

Çatak Toplum Sağlığı Merkezine 6 ay önce atanan Dr. Selin Bayburt, beraberindeki sağlık ekibiyle birlikte mahallelerde sağlık taraması yaparken, burada okuyan öğrencilerin zorlu ve kısıtlı şartlardaki yaşamlarından etkilendi. Öğrencilerle sohbet eden Doktor Bayburt, onların kaynak sıkıntısı çektiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Doktor Bayburt, durumu İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil İlköğretim Okulu'nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan annesi Seval Bayburt ile paylaştı. Öğrenciler için 'ne yapabiliriz?' diye düşünen anne kız bir kampanya başlatarak kaynak kitap toplamaya başladı. Başlatılan kampanya ile toplanan 10 koli kitap Çatak İlçesi'ne gönderildi.

İlçeye gönderilen kitapları alan Doktor Selin Bayburt, kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile birlikte belirledikleri okullara gönderdi. Öğrencilere katkı sunmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Doktor Bayburt, "Daha öncede sosyal medya üzerinden kampanya yapan guruplar ile temaslarım olmuştu. Çevremdeki duyarlı eş dostlarım sayesinde Van ve Çatak'ta bulunan köy okullarına 80 koli giyim ve kırtasiye yardımında bulunmuştuk. Öğrenciler ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız için çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

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