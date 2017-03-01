Kadın dalgıç fenalaşınca, başkan denize atlayıp kurtardı (3)

BAŞKAN HAYATIMI KURTARDI

Dalgıç Şenay Ertorun denizde yaşadığı şokla paniklediğini belirterek, "Sabah ekip arkadaşlarımızla etkinliğin olduğu yere gittik. Suya girdiğimde yaşadığım şokla panikledim, suyun soğukluğuyla heyecanlandım. Suyun üstüne çıkma gereği duydum. BC'mi fazla şişiremediğimden dolayı yukarı çıkarken de bir panik yaşadım ve su yutmaya başladım. Belediye başkanımızın beni atlayıp kurtardığını gördüm. Kendisine çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardı" dedi.

Şenay Ertorun sosyal medyadaki olaya canlandırma katmak istediğini belirttiği paylaşımıyla ilgili olarak ise, "Sosyal medyadaki paylaşımları da heyecandan ve panikten dolayı yaptım. Yanlış anlaşılmalara mahal verdiği için gerçekten çok özür dilerim. Bir canlandırma demek istemedim. O heyecan ve o panikle ne dediğimi bilmiyorum ve gerçekten o insanların o halini düşündüm. 1958 yılındaki gibi o soğuklukla yaşadıkları o anı bir anda kendim yaşadım ve panikledim, baygınlık yaşamışım, hiçbir şey hatırlamıyorum. O insanların soğuk suda can çekişleri aklıma geldi. Çok üzüldüm ve çok kötü bir durum" diye konuştu.

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