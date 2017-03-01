Kadın dalgıç fenalaşınca, başkan denize atlayıp kurtardı (2)

DALGICIN SIKINTISINI YAŞAYAN BİRİ OLARAK MÜDAHALE ETTİM

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım dalgıç olduğunu, Karamürsel Sualtı Derneği (KARSAD) kurucu başkanlarından olduğunu söyledi. İsmail Yıldırım dalgıcın yaşadığı sıkıntıyı anlayan biri olarak suya atladığını belirterek, "1 Mart faciasında yaşamlarını yitirenleri anmak için iskelede bir tören düzenlemek istedik. Karamürsel Sualtı Derneği'nin (KARSAD) ben de kurucu başkanlarıyım, bu derneğimizdeki dalgıçlar suyun altına dalıp çelenk çıkarıyorlar. Program başladı. Bir arkadaşımız suyun altında heyecandan olacak panik yaptı. Yardım çağrısında bulundu. Bir dalgıcın böyle olması nedeniyle herkes şaşırdı. Biz bu işi bire bir yaşamış olduğumuz için ve bire bir bildiğimiz için bize de görev düştü. Aslında üzerindeki BC tabir edilen yelek şişirilseydi sıkıntı yaşamazdı. Suyun içinde olanlar bilirler tüm hakimiyetinizi kaybedersiniz. Bir anlık dalgıcımızın boşluğu ve orada bu işi bilen, sıkıntısını çeken biri olarak da benim olaya bire bir müdahale etmemdir. Kendisine geçmiş olsun diyorum" dedi.

En yakın kişi kendisinin olduğunu söyleyen İsmail Yıldırım, "Dalgıç arkadaşlar suyun altında. Oradaki asıl hata suyun altına giren dalgıçların partnersiz hareket etmemesi birinci kuraldır. Tek yıldız brövesi olduğu için partnersiz hareket etmemesidir. O elbise batmaz. Suyun altına inerken havayı tahliye etmiş bilemiyorum artık bacağına bir kramp mı girdi. Yeleği şişirmediği için suya batıp çıktıkça heyecandan ağzından nefes alıyor. Oradaki denizcilerimiz kahramanlarımız onlar da müdahale ederdi ama sonuçta en yakın kişi bendim. Bunu yaşadığım için o arkadaşımızın ne çektiğini benden başka o toplulukta çok bilecek olan zannetmiyorum. Ben müdahale ettim. Ben etmeseydim bir çok insan bu işe müdahale ederdi" diye konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından kurtarılan dalgıç Şenay Ertorun, facebook hesabından olayla ilgili yayınlanan haberlere yaptığı yorumda etkinliğe canlandırma katmak istediklerini belirtti. Şenay Ertorun, "Gayet iyiyim, merak etmeyin. Olaya canlandırma katmak istedim. Belediye başkanımıza teşekkür ederim" diye paylaşımda bulundu. Şenay Ertorun paylaşımının ardından kendisine ulaşan muhabirine yaşadığı şokun etkisiyle yazdığını, canlandırma olmadığını, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a hayatını kurtardığı için teşekkür ettiğini bildirdi.

MİZANSEN DEĞİL

Karamürsel Sualtı Derneği Başkanı Zeki Şirinoğlu, Şenay Ertorun'un facebook hesabından olayla ilgili yayınlanan haberlere yaptığı yorumda etkinliğe canlandırma katmak istediklerini belirtmesi üzerine, "Kendisi facebook hesabında canlandırma katmak istediğini söyleyerek bir paylaşımda bulunmuş. Aslında orada benim atlamam gerekiyordu ama başkan bey atladı. Olayın heyecanı ile onu paylaşmış olduğunu düşünüyoruz. Yoksa herhangi bir mizansen değil. Kendisi tek yıldız bröveli bir dalgıç. Daha önceki yıllarda daha profesyonel dalgıçlarımızla bu etkinlikleri yapıyorduk. Kendisi de gelmek isteyince kıramadık, kabul ettik. Suyun altında bir sıkıntı yaşadı. Başkanımız da müdahalede bulundu" dedi.