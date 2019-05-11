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Kadın cezaevinde ‘Anneler Günü’ halayı

KARATAŞ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘Anneler Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte oyuncu  Yeliz Yeşilmen sahne aldı. Hükümlü kadınlar da şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenip, halay çekti. Adana Cumhuriyet Başsavcısı...

Kadın cezaevinde ‘Anneler Günü’ halayı
KARATAŞ Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda ‘Anneler Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte oyuncu  Yeliz Yeşilmen sahne aldı. Hükümlü kadınlar da şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenip, halay çekti.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül’ün eşi Hazal Demet Yurdagül’ün öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Necati Kazak, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Hakan Atınç’ın eşi Ceren Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş ile cezaevindeki hükümlü kadınların aileleri katıldı. Hükümlü kadınlar, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla alınan özel izinle aileleriyle görüşüp hasret giderme fırsatı buldu. Etkinliğe hükümlülere destek olmak için katılan Beyhan Demirtaş ve beraberindekiler, kadınlara ‘Anneler Günü’ çiçeği verdi. Daha sonra cezaevi bahçesindeki etkinlikte sahneye çıkan yerel sanatçılar, şarkılar söylerken, hükümlü kadınlar da ceza infaz kurumu çalışanlarıyla oynayıp, halaylar çekti.
YELİZ YEŞİLMEN ŞARKI SÖYLEDİ
Etkinliğin sürpriz konuğu ise oyuncu Yeliz Yeşilmen oldu. Yeşilmen kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Hükümlü kadınların çocuklarıyla yakından ilgilenen Yeşilmen, mini konserinin sonunda büyük alkış aldı. 
Başsavcı Yurdagül’ün eşi Hazal Demet Yurdagül  yaptığı konuşmasında anneliğin insana verilen en büyük armağan olduğunu belirterek, "Anneler Günü’nü cezaevinde geçirmek zorunda kalan anne ve anne adayı hükümlü kadınlarımızın bu günlerinde yalnız bırakmamak, streslerinden ve yüklerinden uzaklaştırmak için bugün buradayız. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bugün burada hükümlü kadınlarımızı yalnız bırakmayan ve yürekten destek veren değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Etkinlik sonunda Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ‘Eğitim ve Yenileme Atölyesi’nde hükümlülerin yenilediği 500 çeşit kıyafet, cezavinde kalan hükümlü kadınlara hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

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