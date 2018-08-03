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Kadın bisikletçilerin taşıdığı Türk bayrağı, Amasya'ya ulaştı

MUĞLA'dan 19 Mayıs'ta 'El ele elden ele, ilden ile 81 ilde' sloganı ile başlayan bisiklet turu kapsamında, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, taşıdıkları Türk bayrağını Amasya'ya ulaştırdı. Tokat ekibinden alınan Türk bayrağının...

Kadın bisikletçilerin taşıdığı Türk bayrağı, Amasya'ya ulaştı
MUĞLA'dan 19 Mayıs'ta 'El ele elden ele, ilden ile 81 ilde' sloganı ile başlayan bisiklet turu kapsamında, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, taşıdıkları Türk bayrağını Amasya'ya ulaştırdı. Tokat ekibinden alınan Türk bayrağının Çorum'a götürüleceği belirtildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği işbirliğiyle 'El ele elden ele, ilden ile 81 ilde' sloganıyla geçen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlatılan bisiklet turu kapsamında, kadın bisikletçilerin taşıdığı Türk bayrağı, Tokat ekibinden alınarak Amasya ekibine teslim edildi. Kentlerdeki diğer bisiklet sporcularının da katıldığı turda, bugüne kadar 54 kente Türk bayrağı ulaşmış oldu. Türk bayrağının 81 kente ulaştırıldıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Muğla'ya götürüleceği belirtildi.
Amasya bisiklet grubu lideri Meral Aliz, "Türk bayrağımızı bugün Tokat’tan teslim aldık. Çorum'a teslim etmek üzere yola çıkıyoruz. Mutluyuz. Bizleri bugüne hazırlayan, bize destek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Amasya Valiliği'ne, Merzifon Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. En önemlisi de bize bugünleri yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'e minnetimizi sunuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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