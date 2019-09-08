Kadıköy Plak Günleri müzikseverleri buluşturdu

KADIKÖY Belediyesi’nin nostalji müzikseverleri buluşturduğu Kadıköy Plak Günleri’nin dördüncüsü Kadıköy Mesleki ve Teknik Lisesi’nde yapıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin plakseverleri bir araya getirdiği 4’üncü Kadıköy Plak Günleri bu senede müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un önemli plakçıların stant açtığı bugün sona eren etkinlikte, plak satışları ve plak değiş tokuşlarıyla plaklar tozlu raflardan inerek yeni sahiplerine kavuştu. Türk müziğinin önemli isimlerinden Münir Nurettin Selçuk’un da anıldığı etkinlikte ünlü plak koleksiyoncuları ve sanatçıların gerçekleştirdiği söyleşi ile plak okumalar sanatseverlerden tam not aldı.

PLAKLAR YENİ SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul dışından Plak Günleri’ne katılan Kemal İyibar, “Şehir dışında yaşadığım için ilk defa etkinliğe katılıyorum. Fiyatlar plaklar açısından gayet uygun. Umarım biraz daha dijital ortamdan kurtulup insanların analog kayıtlara döneceği bir furya başlar bu etkinlik sayesinde” dedi.

Gençliğinin eski kayıtlarını bu etkinlik sayesinde bulduğunu belirten Yavuz Atabek, "Daha önceki etkinlikleri kaçırmıştım. Bu sefer fırsat bulunca hemen geldim. Fiyatların yüksek olabileceğini tahmin etmiştim ama arada gerçekten güzel fırsatlar yakaladım. Ben de yakaladığım fırsatları değerlendirdim. Gençliğimin Çivi diye bir filmi vardı onun film müziklerini buldum. Daha sonra Superstar filminin müzik albümünün orjinalini buldum iki plağı da aldım. 20 liralık etiketi olan bir kutudan bulduğum 2 caz albümünü de aldım” şeklinde konuştu.

Daha önceki plak günlerine geldiğini ifade eden Neslihan Kahyaoğlu, “çok sık plak dinlemesem de özel günlerde ve kendi başıma dinlenip huzur bulmak istediğim zamanlarda plak dinliyorum” dedi.