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Kadıköy-Karaköy vapurundaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KADIKÖY-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin görüntülerinin sosyal medya...

GENEL 09.10.2019, 11:41
Kadıköy-Karaköy vapurundaki şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KADIKÖY-Karaköy vapurunda görüntüleri bir kadın tarafından çekilen şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'den Karaköy'e giden vapurda bir kişinin görüntülerinin görüntülerinin sosyal medya sitelerinde yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin 31 yaşındaki Rıza E. olduğunu tespit ederek Kocaeli Çayırova'da gözaltına aldırmıştı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı. 

'TİKİM VAR' İDDİASI
Rıza E.'nin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Rıza E., kendisinin alkollü olarak vapura bindiğini olayı hatırlamadığını ve tiki olduğu için yapmış olabileceğini söylediği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Rıza E. adliyeye sevk edildi. 

(FOTOĞRAF)

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