Kadıköy Fikirtepe'de yangın

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-FİKİRTEPE'de iki binanın arasında bulunan çöplerde çıkan yangın çatıya sirayet etti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.



Yangın, Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi Kaya Sokak'ta saat 15.30'da çıktı. İki bina arasından dumanların çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöplerde başlayan yangın binalardan birinin çatısına sirayet etti. İtfaiye ekipler, yolun dar olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlardaki vatandaşları tahliye etti. Ekipler, duman çıkan giriş katındaki dairenin pencere korkuluklarını kırılarak içeri girdi. Ancak evde kimsenin olmadığı görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken binada hasar oluştu.