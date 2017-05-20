Kadıköy'de "yardım" bahanesiyle tecavüz iddiası

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K., işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.





TUVALETİ SORDU



Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa mahallesinde bulunan bir işhanında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanı P.K (20) sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere geldi. Burada bir fincan kahve içen genç kadın, kahvecide çalışan H.A.'ya tuvaletin yerini sordu. 17 yaşındaki H.A., yakında bulunan işhanının içinde tuvalet olduğunu kendisinin de götürmekte yardımcı olabileceğini söyledi.





AĞLAYARAK ÇIKTI



Bunun üzerine P.K. ile H.A. işhanına gitti. Bir süre sonra ağlayarak işhanından çıkan P.K.'nın yanına çevre esnafı geldi. P.K., H.A.'nın tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, P.K.'yı polis merkezine götürdü. Genç kızın şikayeti üzerine H.A. yakalanarak gözaltına alındı. P.K.'nın poliste verdiği ifadede, H.A.'nın kendisine bıçak tehtidiyle tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. H.A.'nın ise genç kızla kendi isteği üzerine birlikte olduklarını söylediği kaydedildi.



H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.





GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Öte yandan işhanının çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinde H.A ile P.K'nın işhanına doğru ilerlediği görülüyor. 7 dakika sonra ise P.K ve H.A. peşpeşe işhanından çıkıyor.

(FOTOĞRAF)