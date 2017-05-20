Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

Kadıköy'de "yardım" bahanesiyle tecavüz iddiası

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K., işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına...

Kadıköy'de "yardım" bahanesiyle tecavüz iddiası

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K., işhanı tuvaletinde tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, "yardım etme" bahanesiyle genç kıza tecavüz ettiği ileri sürülen 17 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.


 

TUVALETİ SORDU

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa mahallesinde bulunan bir işhanında meydana geldi. İddiaya göre sağlık çalışanı  P.K (20) sokak üzerinde seyyar kahve satışı yapan yere geldi. Burada bir fincan kahve içen genç kadın, kahvecide çalışan H.A.'ya tuvaletin yerini sordu. 17 yaşındaki H.A., yakında bulunan işhanının içinde tuvalet olduğunu kendisinin de götürmekte yardımcı olabileceğini söyledi.  


 

AĞLAYARAK ÇIKTI

Bunun üzerine P.K. ile H.A. işhanına gitti. Bir süre sonra ağlayarak işhanından çıkan P.K.'nın yanına çevre esnafı geldi. P.K., H.A.'nın tecavüzüne uğradığını anlatması üzerine olay polise bildirildi.  Kısa sürede olay yerine gelen polis, P.K.'yı polis merkezine götürdü. Genç kızın şikayeti üzerine H.A. yakalanarak gözaltına alındı. P.K.'nın poliste verdiği ifadede, H.A.'nın kendisine bıçak tehtidiyle tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. H.A.'nın ise genç kızla kendi isteği üzerine birlikte olduklarını söylediği kaydedildi.

H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.


 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan işhanının çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinde H.A ile P.K'nın işhanına doğru ilerlediği görülüyor. 7 dakika sonra ise P.K ve H.A. peşpeşe işhanından çıkıyor.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246