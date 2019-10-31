Kadıköy'de taksici arkadaşını öldüren şüpheli: Silahım yanlışlıkla patladı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() KADIKÖY'de taksi şoförü arkadaşını silahla öldüren şüpheli Yunus K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetten çıkışta, "silahım yanlışlıkla patladı, yemin ediyorum ben vurmadım pişmanım" dedi.



Olay Salı gecesi saat 03.30 sıralarında Kadıköy Hasanpaşa Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K. (32), taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak (64)'ın kullandığı araçla Gebze'den İstanbul'a yola çıktı. İddiaya göre, bir süre Yunus K. taksi şoförü arkadaşı Yunus Sancak ile usulsüz çalıştığı için tartışmaya başladı ve o anları cep telefonuyla kaydetti. İkili Kadıköy'e geldiklerinde Yunus Sancak, Yunus K.'den çektiği videoyu silmesini istedi ve ikili arasında yeniden tartışma başladı. Ardından Yunus K. belinden çıkarttığı ruhsatsız silahıyla taksi şoförü arkadaşının sağ baldırına ateş etti. Olayın ardından Yunus K. kaçarken, kanlar içerisinde kalan Yunus Sancak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Yunus K. Esenyurt'ta annesinin evinde yakalandı.



"SİLAHIM YANLIŞLIKLA PATLADI"



Gözaltına alınan Yunus K. emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "Ayağına sıktım, öleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus K. adliyeye sevk edilirken, "Silahım yanlışlıkla patladı, yemin ediyorum ben vurmadım pişmanım" dedi.