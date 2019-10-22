Kadıköy'de otomobil pazara daldı : 2'si ağır 8 yaralı



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () KADIKÖY'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil pazardaki vatandaşların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler kazanın boyutunu ortaya koydu.

Kaza geçen cumartesi günü Sahrayı Cedit Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana ageldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobili kullanan 85 yaşlarındaki sürücü bir anda fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil pazar alanındaki vatandaşların arasına hızla daldı. Otomobil önüne çıkan vatandaşlara çarparak sağa sola savurdu .Pazar tezgahlarını da yerle bir eden otomobil, pazardaki bir kamyonete çarparak durabildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevkedildi. Pazarı savaş alanına çeviren kazada 8 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Ayhan Berberoğlu, "Yukarı caddeden hızlı bir şekilde bir araba geldi. Fren yerine gaza basmış. Pazarın içine giriyor. Büyük panik oldu, bağrışmalar oldu. Tezgahları devirdi." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise "Akşam saatlerindeydi, bir anda oldu. Hızlıca pazara girdi tezgahlara çarptıktan sonra durabildi" diye konuştu.



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