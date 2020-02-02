Kadıköy'de kentsel dönüşüm mağdurlarından eylem

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, () KADIKÖY Fikirtepe Mahallesi’nde yaklaşık 8 yıl önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerini müteahhit firmalara veren vatandaşlar, yıkılan evlerinin yerine yenisinin yapılmaması ve yıllardır kira yardımı alamadıkları gerekçesiyle Kadıköy Meydanı’nda toplandı. Yaklaşık 300 kişi ellerindeki pankartlarla sloganlar attı. Bazı hak sahipleri anlaştıkları firmalardan kira yardımı da alamadıklarını ve hasarlı binalarda yaşadıklarını söylediler.

Grup adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Biz duyarlılığımızı ve anlayışımızı 1,5 yıl bekleyerek gösterdik fakat önümüzü görecek hiçbir somut adım atılmadığını bu sebeple mağduriyetimizi kamuoyuyla paylaşmanın faydalı olacağı kararını almış bulunmaktayız. Şu anda ülkemizde korunaksız sağlam olmayan ve acil müdahale edilmesi gereken depreme dayanıksız birçok yapı mevcuttur. Fikirtepe’de yıkılmamış ve depremden dolayı yıkılma riski bulunan 30 yapı adası bulunmaktadır. İnsanlar depremin kendi kapısını çalmasını beklemeden bir an önce bu evlerden çıkmanın arayışları içerisindelerdir. Fakat kentsel dönüşüm sonucu kiralarını alamayarak köylerine yerleşen eşlerinden ayrılan, sabahlara kadar çalışıp çocuklarını göremeyen, kartları bloke olan, evlerine haciz gelen insanları gördükçe dayanıksız ama başımızı sokabilecek sıcak bir yuvamız var düşüncesiyle evlerinden çıkmayı düşünmeyerek adeta tabut evlerde kalarak ölüme davet çıkarmaktadırlar. Uygun ve ucuz olması sebebiyle sağlıklı olmayan Fikirtepe’deki evlerde oturmaktadırlar. Fikirtepe’den ayrılan insanların yüzde 98’i kiradadır.”

BU BİNALARDA OTURMAK BİZİ ÖLDÜRÜR

Fikirtepe’de evini firmaya veren bir hak sahibi, “Kadıköy’e 1964’te geldim. Bu yaptığımız bina en az 60 senelik bina. Bu binaların içinde oturmak bizi öldürür. Yani bizi deprem öldürmüyor bizi oradaki toprak öldürüyor. Çünkü her tarafımız çatlak. Gelsin isterse büyüklerimiz Fikirtepe Mandıra Caddesi Şen Sokak’a girsin, oturan kişilere baksınlar. Evlerini kontrol etsinler. Vallahi de çatlak billahi de çatlak. Yarın yine Elazığ’da olduğu gibi, ondan daha büyük felaket olur. Çünkü gidecek başka bir yerimiz yok..” dedi.

Bir başka hak sahibi ise “ Evlerimizi yıktılar zaten 5 yıldan bu yana. Hiçbir tane kira almadık alamadık. Yıktılar, öyle kaldı. Kaldığı sürece de herkes mağdur.” diye konuştu.

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