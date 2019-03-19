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Kadıköy'de kediye saldıran kişi ile kavga eden gencin annesi o anları anlattı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de  bir apartman girişinde bekleyen sokak kedisi, yumruklu saldırıya uğradı. Olayı gören apartman sakinleri saldırgana tepki gösterdi. Apartman sakini genç ile saldırgan arasında kavga...

Kadıköy'de kediye saldıran kişi ile kavga eden gencin annesi o anları anlattı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de

 bir apartman girişinde bekleyen sokak kedisi, yumruklu saldırıya uğradı. Olayı gören apartman sakinleri saldırgana tepki gösterdi. Apartman sakini genç ile saldırgan arasında kavga çıktı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kediye yumruk atan kişi ile kavga eden gencin annesi Aslı Eroy, o naları anlattı. 
Olay, dün öğlen saatlerinde Kadıköy Göztepe'de meydana geldi. Apartman girişinde bulunan duvarın üzerinde oturan sokak kedisi, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yumruğu yiyen kedi savrularak yere düştü. Pet shop dükkanında bulunanlar o anları güvenlik kamerasından fark etti. Pet shop dükkanı sahibi Aslı Eroy, dışarı çıkarak saldırgana sözlü tepkide bulundu. Saldırgan ise geri dönerek kadının oğlu ile kavga etti. Bunun üzerine sokakta bulunan vatandaşlar kavgayı ayırıp, saldırganı uzaklaştırdı.  

SALDIRI ANI KAMERADA
Yaşanan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kişi sokak üzerinde yürüyor ve kedinin yanına yaklaşıyor. Ardından bir anda kediye yumruk atıyor. Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen kedi kaçıyor. Pet shop dükkânının sahibi yaşanan olayı görünce dışarı çıkarak saldırgana tepki gösteriyor. Bunun üzerine geri dönen saldırgan ile dükkan sahibinin oğlu arasında kavga yaşanıyor. Kavga sokaktaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buluyor.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Pet shop dükkanının sahibi Aslı Eroy, bugün polis merkezine giderek yumruklu saldırgandan şikayetçi oldu. Eroy yaşanan olayla ilgili şunları söyledi. “Maalesef sokakta hayvanlara, canlılara bu şekilde eziyet eden insanların cezalandırılmasını istiyoruz hepimiz. Şu küçücük masum yavruya nasıl kıydılar bilmiyorum. Yumrukladılar ve gittiler. Çok üzgünüm bu konuda. İnşallah bir daha tekrarlanmaz. Gerekeni yaptım ben, bundan sonra da adalete bırakıyorum. Ben içeride kameralara bakıyordum. Dışarı çıktım yumruklandığını gördükten sonra 'ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Tepkimi dile getirdim. O da tabiî ki kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra oğlum dışarı çıktı. Bir kavga edildi. Kaçtı gitti. Bir daha da bulunamadı." 
Güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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