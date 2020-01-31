Kadıköy'de kamyonet devrildi; trafik yoğunluğu oluştu
Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-KADIKÖY D 100 Karayolu yan yol, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D 100 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında D 100 yanyol Bostancı Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi sapağında meydana geldi. Bahattin Türkmen'in kullandığı 34 Y 1867 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza yan yolda trafik yoğunluğuna neden oldu. Kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016