Kadıköy'de işyerine silahlı baskın: 2 yaralı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-KADIKÖY Kozyatağın'da aralarında alacak-verecek meselesi olduğu kişinin işyerine gelerek korumasını silahla yaralayan kişi, işyerindekiler tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi.

Olay saat 18.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Bayar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mutlu Karakaya adlı kişiye ait iş yerine aralarında alacak verecek meselesi olan Nevzat Güntekin adlı kişi geldi ve elindeki silahla Karakaya'nın koruması olan emekli polis memuru Ömer Tatar'ı ayağından vurdu. Bu sırada şirket çalışanları saldırı düzenleyen Nevzat Güntekin'i darp ederek elindeki silahı aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ömer Tatar ve Nevzat Güntekin olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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