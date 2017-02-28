Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

Kadıköy'de İmam Hatip Lisesi önünde 28 Şubat protestosu

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL () - 28 Şubat'ın yıl dönümünde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve bir grup, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir açıklama yaptı. Eyleme katılan öğrenciler, "Başörtüm İlme...

Kadıköy'de İmam Hatip Lisesi önünde 28 Şubat protestosu

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL () - 28 Şubat'ın yıl dönümünde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve bir grup, Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde bir açıklama yaptı.

Eyleme katılan öğrenciler, "Başörtüm İlme Engel Değil", "Bu Zulmü Unutmayacağız", "İnanç Özgürlüğüne Darbe Şubat 28 "yazılı dövizler taşıdı. ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şişman yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tarihe '28 Şubat post-modern darbesi' olarak geçen süreci hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlatmanın, bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin, 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz."


(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.