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Kadıköy'de hırsız operasyonu: Binayı çeviren polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı

Cengiz ÇOBAN - İstanbul- - KADIKÖY'de 8 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri  tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden  2 silah ve bıçak çıktı. Olay saat 10.30 sıralarında...

Kadıköy'de hırsız operasyonu: Binayı çeviren polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı

Cengiz ÇOBAN - İstanbul- - KADIKÖY'de 8 katlı bir binaya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri  tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden  2 silah ve bıçak çıktı.
Olay saat 10.30 sıralarında  Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm amaçlı boşaltılmaya başlanan 8 katlı bir binaya  5 kişi girdi. Şüphelileri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın etrafın çevirdi. Polis ekipleri binanın içine girerek araştırma yapamaya başladı. Ekipler bir daireye giren daha sonrada o dairenin duvarını kırarak diğer daireye giren şüphelilerle suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheliler kelepçe takılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin girdikleri dairede kalorifer petekleri, musluk, mutfak dolabı gibi eşyaları çalmak için hazırladıkları görüldü. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. 

(FOTOĞRAFLI)

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