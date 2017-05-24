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Kadıköy'de fast food restoranına silahlı soygun: 4 yaralı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() KADIKÖY'de bir fast food restoranına gelen maskeli ve silahlı 5 kişi, restoran çalışanı 4 kişiyi silah kabzesi ile  yaraladıktan sonra kasadan aldıkları yaklaşık 10 bin TL'yi alıp dükkan müdürünün aracıyla...

Kadıköy'de fast food restoranına silahlı soygun: 4 yaralı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,() KADIKÖY'de bir fast food restoranına gelen maskeli ve silahlı 5 kişi, restoran çalışanı 4 kişiyi silah kabzesi ile  yaraladıktan sonra kasadan aldıkları yaklaşık 10 bin TL'yi alıp dükkan müdürünün aracıyla kayıplara karıştı. 

Olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi D-100 yanyol üzerinde bulunan bir fast food restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz silahlı ve maskeli 5 kişi levyeyle dükkanın arka kapısını açıp içeri girdiler. Restoran çalışanı 4 personeli ellerindeki silah kabzesi ile başlarından yaralayarak etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki yaklaşık 10 TL ile dükkan müdürüne ait bir aracı alıp kayıplara karıştı. Personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler yaralı personeller için ambulans istedi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kafalarına darbe alan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
 

(FOTOĞRAFLI)

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