Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Kadıköy'de denize düşen kişi arama çalışmalarına ara verildi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sualtı Savunma komandoları da (SAS) arama çalışmasına katıldı.  Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan...

Kadıköy'de denize düşen kişi arama çalışmalarına ara verildi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de denize düşen kişi kayboldu. Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sualtı Savunma komandoları da (SAS) arama çalışmasına katıldı. 
Kadıköy sahilinde arkadaşıyla birlikte oturan kişi dengesini kaybedince denize düştü. Bir süre çırpınan kişi gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri geldi. Denizde kaybolan kişiyi bulmak için dalgıçlar denizde arama başlattı. Dalgıçlar sonuç alamayınca olay yerine SAS komandoları geldi. Dalgıç kıyafetlerini giyen SAS komandoları denize daldı. Yapılan tüm aramalara rağmen kaybolan kişi bulunamazken ara verilen aramalara sabah devam edileceği öğrenildi. 
Öte yandan, akşam saatlerinde, FSM Köprüsü'nden atlayarak boğazda kaybolan gencin arama çalışmalarına da ara verildi. Genci arama çalışmalarına da sabah devam edileceği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325