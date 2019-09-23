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Kadıköy'de cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı 

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de 15 Eylül'de Özbekistan uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Özbekistan uyruklu...

GENEL 23.09.2019, 15:29

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-KADIKÖY'de 15 Eylül'de Özbekistan uyruklu İslam M.'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 18.00 sıralarında Özbekistan uyruklu İslam M. bıçaklanarak, öldürüldü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda olayın şüphelilerin aralarındaki alacak verecek tartışması üzerine meydana geldiğini tespit etti. Polis olaya karıştıklarını belirlediği Özbekistan uyruklu Alisher A. (44), Kamul M.(49), Zayniddin A.(42) ve Alisher X.(46)'yı aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alisher X., Zayniddin A., ve Kamul M. Savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Alisher A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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