Kadıköy'de 100 kadın, 100 kadın cinayetini anlattı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL -KADIKÖY İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikâyesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.



Kadıköy Eminönü İskelesi'nde toplanan Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi 100 kadın 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlatarak bugüne kadar öldürülen 100 ayrı kadının hikâyesini anlattı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi bir kadın, "Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Kampanyamızı başlatırken burada sizlere 100 kadının hikâyesini paylaşacağız" dedi



Platform üyeleri; işlenen kadın cinayetlerini, ellerindeki siyah kâğıtların arkasında bulunan kadınların isimlerini okuyarak anlattı.



Platform üyeleri kampanyalarını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne kadar sürdüreceklerini bildirdi.