Kadıköy 23 Nisan’da rengarenk oldu

KADIKÖY Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Selamiçeşme Özgürlük Parkında coşkuyla kutlandı. Düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda tiyatrodan spora, müzikten karikatüre birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yanı sıra yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik alanına gelen çocuklar ve aileleri güzel havayı da fırsat bilerek etkinliğin tadını çıkardı.

RENKLİ KORTEJLER, BANDO, CANLI HEYKEL PERFORMANSLAR

Şenlik boyunca Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Pandomim Topluluğu’nun düzenlediği renkli kortejler, bando, canlı heykel performansları çocuklara keyifli anlar yaşattı. Performans sanatçıları ip ve çemberler ile akrobatik hareketler gerçekleştirdi. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen çocuklar için ise yüz boyama, karikatür, origami, resim gibi birbirinden farklı atölyeler gün boyunca çocukları ağırladı. Çocuklar, barış mesajları vererek tüm çocukların bayramını kutladı. Renkli etkinlik havadan da görüntülendi.

“HERKES ÇOCUK KALIRSA, DÜNYA DAHA GÜZEL OLUR”

Çocuklara her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Odabaşı, “Kadıköy’de bütün milli bayramlar daha içten, daha samimi kutlanıyor. Bugün hava da çok güzel. Biz Mart’ın sonu bahar dedik. Bunun ilk işaretini de görüyoruz. Herkes burada. Bugünün bir önemi daha var. Bugün hem çocuk bayramı, hem de Ulusal Egemenlik bayramı. Burası şu an coşkunun doruğa ulaştığı nokta. Herkes çocuk kalsın. Çünkü hepimiz dünün çocuğuyuz. Bugünün çocukları da yarının büyükleri olacak. Herkes çocuk kalırsa dünya daha güzel olur” dedi.

23 NİSAN’DA SÖZ ÇOCUKLARIN OLDU

23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda temsili olarak Çocuk Meclisi kuruldu. Meclis mobilyaları ve kürsüsünün yerleştirildiği alanda çocuklar daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz aldı. Alanda ayrıca Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Kitapçığı da dağıtıldı.

HER YAŞ GRUBUNA UYGUN ETKİNLİKLER BU FESTİVALDE

Özgürlük Parkı’nın her köşesi her yaş grubuna uygun etkinliklerle donatıldı. Hayatın her alanına yönelik atölyelerde çocuklar deneyim kazanıp, bilgi edindi. Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nin hazırladığı ‘Benim haklarım atölyesi’; Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin hazırladığı ‘Gözler bağlı satranç’, ‘Empati sahnesi’, ‘İşaret dili atölyesi’ gibi etkinliklerin yanı sıra Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı(BAK) tarafından hazırlanan ‘Eşini bul’, ‘Afet çantanı hazırla’ eğitimleri verildi.

(FOTOĞRAF GÖRÜNTÜ)