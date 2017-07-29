Kadıkalesi'ndeki yangın korkuttu

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), ()- BODRUM'daki Kadıkalesi Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kadıkalesi Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda bugün saat 07.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 20 orman işçisi, 5 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Tepenin yamacında büyüyen yangın, evlere 100 metre kadar yaklaşırken bazı yerlerde evlerin bahçelerine kadar girdi. İslamhaneleri Mahallesi ise yangın nedeniyle duman altında kaldı. Yangından çıkan dumanlar 18 kilometre uzaklıktaki Bodrum ilçe merkezinden de görüldü. AKUT Bodrum ekibi de orman ve itfaiye ekiplerine destek vermek için bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın 3 saat içinde kontrol altına alındı. 20 hektarlık alanda makilik ve otluk alanlar zarar gördü. Bölgede kısmen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangını görenlerden Gamze Ilgaz, "Bu sabah erken saatlerde başlayan yangın evlerin bahçelerine kadar girdi. Bodrum'u yaka yaka bitiremediler. Yangının farklı noktalardan başladığını öğrendik, kasıt olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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