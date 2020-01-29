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Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi
GENEL 29.01.2020, 15:36
ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Maden ilçesindeki 258 yıllık tarihi hükümet konağı, zarar görmedi.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yerle bir oldu, 41 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin hayatını kaybettiği Gezin ilçesindeki Mavi Göl Apartmanı'na 18 kilometre mesafede bulunan Maden ilçesindeki tarihi 258 yıllık hükümet konağı ise depremde zarar görmedi.
YILLARDIR RESTORE EDİLMEYİ BEKLİYOR
Osmanlı Padişahı III. Mustafa döneminde inşa edilen tarihi konak yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Konağın kapısı açık ve camları kırılmış vaziyette. Konağın hemen yanında tarihi saat kulesi bulunuyor. Kule daha önce restore edilmişti.
Maden ilçesinde yaşayan Aydın Demirtaş, "Buranın zemini sağlam. Yıllardır olan depremlerde herhangi bir hasar görülmedi" şeklinde konuştu.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina yerle bir oldu, 41 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin hayatını kaybettiği Gezin ilçesindeki Mavi Göl Apartmanı'na 18 kilometre mesafede bulunan Maden ilçesindeki tarihi 258 yıllık hükümet konağı ise depremde zarar görmedi.
YILLARDIR RESTORE EDİLMEYİ BEKLİYOR
Osmanlı Padişahı III. Mustafa döneminde inşa edilen tarihi konak yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Konağın kapısı açık ve camları kırılmış vaziyette. Konağın hemen yanında tarihi saat kulesi bulunuyor. Kule daha önce restore edilmişti.
Maden ilçesinde yaşayan Aydın Demirtaş, "Buranın zemini sağlam. Yıllardır olan depremlerde herhangi bir hasar görülmedi" şeklinde konuştu.
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