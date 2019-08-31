Son Dakika
Kader Buse'nin annesinden yürek burkan paylaşım
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 219 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın...
GENEL 31.08.2019, 13:21
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 219 gün önceki hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu.
Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine 219 gündür rastlanamadı. Arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu. Günlerdir kızından gelecek bir haber bekleyen anne Acar'ın paylaşımındaki, "Kuzum 'kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz. 'Sessizce çekip gidiyorum belki gelirim bir gün, sesime ses veren olursa' dedin biz ses veriyoruz ama sen hala dönmedin. Akşamları çakılların üzerinden çıtır çıtır gelişlerini bekliyorum, 'anne kapıyı aç' deyişini bekliyorum, uyumuyorum. 'Kızım gelince kapıda kalmasın' diye. Canım yavrum ben de kollarımı paylaştırdım sizlere Aslım ve Busem" ifadeleri duygulandırdı.
Baba Ahmet Acar, diğer kızları Aslı Acar'ın da 1997 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi.
ÇOCUKLARININ ADINI DÖVME YAPTIRDI
Ayla Acar, kızı Kader Buse Acar'ın geçen yaz sağ koluna yaptırdığı ve "Kaybolursam buradan bulursunuz" dediği, annesi Ayla ile babası Ahmet'in adlarından oluşan 'Aylahmet' yazılı dövmenin fotoğrafını paylaştı. Ayla Acar kendi kollarına yaptırdığı çocuklarının adları olan 'Busem' ve 'Aslım' diye yazdırdığı dövmenin fotoğrafını da paylaşımına koydu.
'SESSİZCE ÇEKİP GİDİYORUM ŞİMDİ'
Ayla Acar, Kader Buse'nin hayattayken sosyal medyadan yaptığı, "Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" paylaşımına da yer verdi.
Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine 219 gündür rastlanamadı. Arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, acılı anne Ayla Acar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürek burktu. Günlerdir kızından gelecek bir haber bekleyen anne Acar'ın paylaşımındaki, "Kuzum 'kaybolursam dövmemden bulursunuz' dedin ama biz seni daha hala arıyoruz. 'Sessizce çekip gidiyorum belki gelirim bir gün, sesime ses veren olursa' dedin biz ses veriyoruz ama sen hala dönmedin. Akşamları çakılların üzerinden çıtır çıtır gelişlerini bekliyorum, 'anne kapıyı aç' deyişini bekliyorum, uyumuyorum. 'Kızım gelince kapıda kalmasın' diye. Canım yavrum ben de kollarımı paylaştırdım sizlere Aslım ve Busem" ifadeleri duygulandırdı.
Baba Ahmet Acar, diğer kızları Aslı Acar'ın da 1997 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi.
ÇOCUKLARININ ADINI DÖVME YAPTIRDI
Ayla Acar, kızı Kader Buse Acar'ın geçen yaz sağ koluna yaptırdığı ve "Kaybolursam buradan bulursunuz" dediği, annesi Ayla ile babası Ahmet'in adlarından oluşan 'Aylahmet' yazılı dövmenin fotoğrafını paylaştı. Ayla Acar kendi kollarına yaptırdığı çocuklarının adları olan 'Busem' ve 'Aslım' diye yazdırdığı dövmenin fotoğrafını da paylaşımına koydu.
'SESSİZCE ÇEKİP GİDİYORUM ŞİMDİ'
Ayla Acar, Kader Buse'nin hayattayken sosyal medyadan yaptığı, "Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" paylaşımına da yer verdi.
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:47
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0