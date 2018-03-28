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Kadehlere karikatür çiziyor

BURSA'da yaşayan Nurseda Arıtürk (27) kadehlere karikatür çizip, hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satıp para kazanıyor. Bursa'da özel bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Nurseda Arıtürk, boş zamanlarında...

Kadehlere karikatür çiziyor
BURSA'da yaşayan Nurseda Arıtürk (27) kadehlere karikatür çizip, hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satıp para kazanıyor.
Bursa'da özel bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Nurseda Arıtürk, boş zamanlarında karikatür çiziyor. Arıtürk karikatürleri kağıdın yanı sıra kadeh ve bardakların üzerine de işliyor. Çocukluktan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, büyük ilgi gören karikatürlü kadehleri Türkiye'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satıyor.
'BİR YIL ÖNCE KEŞFETTİM'
Boş zamanlarında karikatür çizdiğini daha sonra da böyle bir teknik geliştirerek kadehlere çizim yaptığını belirten Arıtürk, ''Yaklaşık bir yıldır kadehlere karikatür çiziyorum. Aslında bir yıl önce keşfettim ve yapmaya başladım. Şu an Türkiye'de bunu yapan yok. Türkiye'de olmayan bir şeyi yapmak beni mutlu etti. Önce birkaç deneme yaptım. Denemelerin ardından başarılı olduğumu gördüm. Karikatürleri çizebilmek için insanlardan fotoğraf alıp, kıyafetleri ve saçları gibi belirli özelliklerini karikatürize ederek kadehlere işledim'' dedi.
'HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK'
Bu işe önce hobi olarak başladığını belirten Nurseda Arıtürk, ''Evde kendi kendime bir şeyler çizerek başladım. Daha sonra insanlar kendilerinin, ailelerinin, eşlerinin, çocuklarının hatta evcil hayvanlarının fotoğraflarını yollamaya ve kadeh siparişi vermeye başladı. Bu sürede ben de kendimi geliştirdim. Hobi olarak başladığım bu işte hem sanatımı gerçekleştiriyorum hem de para kazanıyorum. Karikatür işlediğim kadehleri 50 liradan satışa sunuyorum. Siparişlerini alan insanlardan aldığım geri dönüşler beni mutlu ediyor. Zahmetli bir uğraş, hata yapma şansımız yok. Siparişi aldığım bir kadehi tamamlamam 5 saati bulabiliyor'' diye konuştu.

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