Son Dakika
Kaçırıldığını iddia ettiği kızı Rabia'ya kavuştu
BURSA'dan kaçırıldığı iddia edilen ve Antalya'nın Kaş ilçesinde polise teslim edilen Rabia Gümüş (16) annesi Filiz Gümüş'le (43) buluştu. Kızını almanın mutluluğunu yaşayan Filiz Gümüş, "Kızım, K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim,...
GENEL 07.10.2019, 14:14
BURSA'dan kaçırıldığı iddia edilen ve Antalya'nın Kaş ilçesinde polise teslim edilen Rabia Gümüş (16) annesi Filiz Gümüş'le (43) buluştu. Kızını almanın mutluluğunu yaşayan Filiz Gümüş, "Kızım, K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.
KIZINI TESLİM ALDI
Olayı haber alan K.Y.'nin babası Ümit Y., Rabia Gümüş'ü alarak dün akşam saatlerinde Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Operasyon için harekete geçen ekiplerle Emniyet Müdürlüğü girişinde karşılaşan Ümit Y., kendisini tanıtarak Rabia Gümüş'ü Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş'e mutlu haberi verdi.
'ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'
Kaş'a giderek kızı Rabia Gümüş'ü teslim alan Filiz Gümüş, "Kızım K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Nedeni de K.Y.'nin babası Ümit Y., olayın başından bu yana bana çok yardımcı oldu. Sorunu çözmek için bana söz verdi ve yerine getirdi. Şikayetimi geri çekeceğim. K.Y.'nin suçu varsa kamu davası açılsın. Ama ben davacı olmayacağım. Kızımın bir sorunu yok. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan, seyyar satıcı Yücel (48) ve fabrikada çalışan eşi Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak, kızları Rabia'nın evli K.Y. (25) tarafından kaçırıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. K.Y.'nin, Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, kızının bulunmasını istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis, K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.
KIZINI TESLİM ALDI
Olayı haber alan K.Y.'nin babası Ümit Y., Rabia Gümüş'ü alarak dün akşam saatlerinde Kaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Operasyon için harekete geçen ekiplerle Emniyet Müdürlüğü girişinde karşılaşan Ümit Y., kendisini tanıtarak Rabia Gümüş'ü Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesindeki bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş'e mutlu haberi verdi.
'ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'
Kaş'a giderek kızı Rabia Gümüş'ü teslim alan Filiz Gümüş, "Kızım K.Y.'ye kendisi kaçmış. 'Sevdim, kaçtım anne' dedi. Ben K.Y.'den şikayetçi olmayacağım. Nedeni de K.Y.'nin babası Ümit Y., olayın başından bu yana bana çok yardımcı oldu. Sorunu çözmek için bana söz verdi ve yerine getirdi. Şikayetimi geri çekeceğim. K.Y.'nin suçu varsa kamu davası açılsın. Ama ben davacı olmayacağım. Kızımın bir sorunu yok. Kızımı aldım ve Bursa'ya dönüyorum" dedi.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2