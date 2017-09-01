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Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini kovaladı

RİZE’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı, önüne çıkan 1 kişiyi yaraladı. Merkeze bağlı Selimiye Köyü’nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Gözü bağlı halde çay...

Kaçan kurbanlık boğa sahiplerini kovaladı
RİZE’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı, önüne çıkan 1 kişiyi yaraladı.
Merkeze bağlı Selimiye Köyü’nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Gözü bağlı halde çay tarlasına giren boğa kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı. Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı. 3 uyuşturucu iğne atılan boğa, 2 saat sonra sakinleşince yakalanabildi. Çevredeki evlerin balkonlarında toplanan vatandaşlar da boğanın yakalanmasını ilgiyle izledi. 
Kurbanlık boğayı yakalamaya çalıştığı sırada yaralanan Aziz Yılmaz, ipini tutmaya çalıştığı sırada boğanın kendisine saldırdığını belirterek "O sırada 3 metre yüksekten düştüm ve yaralandım. İstanbul'dan geldim gazi olarak döneceğim" dedi.

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