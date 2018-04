Kaçaklarla ilgili hukukçu uyarısı: İyilik yapayım derken cezaevine girebilirsiniz

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden Erzurum'a yürüyerek geliyor. Karayolunda ilerleyen kaçak göçmenlerin zaman zaman otostop çektiğini söyleyen avukat Emrullah Demir, uyarılarda bulundu. Demir, "Şayet siz bunları aracınıza alıp götürdüğünüzde, 'göçmen kaçakçılığı' statüsüne girer. Polis yakaladığında bu suçtan ifadenizi alır ve adliyeye sevk eder. Eğer burada kendinizi ispatlayamazsanız cezaevine bile girebilirsiniz" dedi.

Hiçbir engele takılmadan Erzurum'a kadar gelen kaçak göçmenler, havalimanı yolundaki otogar çevresinde toplanıp güvenlik kuvvetlerinin gelip kendilerini almasını bekliyor. Erzurum'da son bir haftada içerisinde 2 bin 713 kaçak göçmenin kimlik tespiti yapıldı. 1500 kapasiteli Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde yer olmadığı için kaçak göçmenler uygun görülen illere seyahat belgeleri verilerek gönderiliyor. Son 2 günde Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan insan kaçakçısı 6 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruplar halinde karayolunda ilerleyen kaçak göçmenlerin günlerce yürümekten yorulunca zaman zaman otostop çektiğini söyleyen Erzurum Barosu avukatlarından Emrullah Demir, uyarılarda bulundu. Demir, "Şayet siz bunları aracınıza alıp götürdüğünüzde, 'göçmen kaçakçılığı' statüsüne girer. Polis bunları aracınızda yakaladığında kaçakçılık suçundan ifadenizi alır ve adliyeye sevk eder. Eğer burada kendinizi ispatlayamazsanız cezaevine bile girebilirsiniz. Sizinki belki bir iyilik ama ne olursa olsun kaçak göçmenleri araçlarınıza almayın" diye konuştu.

Öte yandan Erzurum'un Ağrı karayolu üzerindeki Pasinler ilçesi Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, hayırsever vatandaşların da yardımı ile kaçak göçmenler için hayır çadırı kurdu. Yoldan geçenlerin çadıra davet edilip verilen yemeklerle karınlarını doyurduğunu ve uyuyarak yorgunluğunu giderdiğini söyleyen Başkan Sertoğlu, "Bu insanlara yardım etmek bizim insanlık görevimiz. Bunun belediye ile hiçbir alakası yok. Şahsımın ve hayırseverlerin yardımları ile yapılan bir organizasyon" dedi.

ER-VAK BAŞKANI GÜZEL: SINIRLARIMIZ YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ

Erzurum'a gelen kaçak göçmenlerin 'Büyük Baba' diye seslendiği Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, İran-Türkiye sınırının yolgeçen hanına döndüğünü söyledi.

Sınırda bir an önce güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Güzel, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişinin beklediğini söyledi. İran sınırından sonra ellerini kollarını sallayarak Erzurum'a kadar yürüyerek gelen kaçak göçmenler nedeniyle burada görev yapan polis, jandarma ve Göç İdaresi'ne büyük zorluk çektiğini belirten Güzel şunları söyledi.

"Bundan 7 yıl önce Afganlı bir aileye yardımla başlayan diyaloğumuz duygusal bir bağ oldu. Yedi sene boyunca bunlarla içli dışlı oldum. Her türlü düşüncelerine, maceralarına, dramlarına, trajedilerine ortak oldum. Ancak son yılarda sayıları bir hayli artmaya başladı. Öyle bir hal oldu ki artık Türkiye'nin bir ilinde bir iline gitmek ne kadar kolaysa bunların da Türkiye'ye gelip tekrar Afganistan'a illegal yollardan geri dönmeleri o kadar kolay oldu, yolları öğrendiler. Erzurum'a 400 civarında aile yerleşti. Bunların bir kısmı okuttuk, bir kısmına iş bulduk. Son bir yıl içerisinde Afganistan'dan müthiş bir göçmen, sığınmacı akını oluyor. Kendi anlattıklarına göre ilk önce gece yolculuğuyla otobüslerle İran'a geliyorlar. Urumiye şehrine getiriliyorlar. Daha sonra Türkiye ile Urumiye sınırına yakın bir köye götürülüyorlarmış. O köyde bunlar bekletiyorlar. Yani ortam uygun olduğu zaman, bazı aileler 15-20 gün aç susuz bekletiliyormuş. Dağ yürüyüşüne çıktıklarını ifade ediyorlar. Hepsinin hikâyesi aynı. Dağdan 4-5 gün yürüdüklerini söyleyenler oldu. Hatta bunlara şöyle ifade etmişler yanınızda biri uçuruma düşse bile sesinizi çıkarmayacaksınız. Böyle sıkı denetim içerisinde getiriliyorlar. Yolculukta doğumu yaklaşan hamileler, amalar da var. Son zamanlarda göç trafiği acayip şekilde arttı. Artık ne Ağrı'nın ne de Erzurum Göç İdaresinin altından kalkacak gücü yok. Binlerce insan yollara dizilmiş geliyorlar. Vatandaşlar bunlara yardım amaçlı araçlarına aldığı zaman insan kaçakçısı muamelesi görüyor, otobüslere almıyor. İnsan kaçakçıları bunları koyunların taşındığı 3 katlı kamyonlara dolduruyorlar. Perişan haldeler umuda doğru koşuyorlar. İşin garip tarafı canları pahasına gidiyorlar. Sınırdan Türkiye'ye girip buradan Yunanistan, Sırbistan Macaristan üzerinden Almanya'ya ulaşmak istiyorlar. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir misali can siper hane gidiyorlar. 21'inci yüzyılda tam bir insanlık trajedisi yaşanıyor."



