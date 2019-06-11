Kaçak yabani orkide toplayan 2 kişiye 120 bin TL ceza

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, koparılması yasak olan yabani orkideden (salep bitkisi) 43 kilogram toplayan 2 kişiye toplam 120 bin 326 TL para cezası kesildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyokaçakçılığı önlemek ve koruma altındaki bitkileri korumak amacıyla jandarma destekli denetimlerini sürdürüyor.Mahmutbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesine bağlı Çivril ve Karacalar Mahalleleri'ne giden yolda bulunan ormanlık alandan koparılması yasak olan yabani orkide(salep bitkisi) toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, kaçak toplanan 43 kilogram yabani orkideye el koydu. Yabani orkideler Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Orkideleri toplayan 2 kişiye ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 120 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.Ekonomik öneme sahip ticareti yapılan yabani orkidenin yerli ve yabancılar tarafından biyokaçakçılığa maruz kalan bitki türlerden olduğu belirtildi. Yabani orkidenin toprak altındaki yumrularından üretilen salep, dondurma üretiminde kullanılıyor. Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde hazırlanan proje kapsamında doğadan toplanan yabani orkide bitkileri ile salep üretimi için orkide tarımı yapılıyor.

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