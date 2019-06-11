Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Kaçak yabani orkide toplayan 2 kişiye 120 bin TL ceza

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, koparılması yasak olan yabani orkideden (salep bitkisi) 43 kilogram toplayan 2 kişiye toplam 120 bin 326 TL para cezası kesildi.  Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü...

Kaçak yabani orkide toplayan 2 kişiye 120 bin TL ceza
SAMSUN'un Kavak ilçesinde, koparılması yasak olan yabani orkideden (salep bitkisi) 43 kilogram toplayan 2 kişiye toplam 120 bin 326 TL para cezası kesildi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, biyokaçakçılığı önlemek ve koruma altındaki bitkileri korumak amacıyla jandarma destekli denetimlerini sürdürüyor. 
Mahmutbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kavak ilçesine bağlı Çivril ve Karacalar Mahalleleri'ne giden yolda bulunan ormanlık alandan koparılması yasak olan yabani orkide(salep bitkisi) toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, kaçak toplanan 43 kilogram yabani orkideye el koydu. Yabani orkideler Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Orkideleri toplayan 2 kişiye ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 120 bin 326 TL idari para cezası uygulandı.
Ekonomik öneme sahip ticareti yapılan yabani orkidenin yerli ve yabancılar tarafından  biyokaçakçılığa maruz kalan bitki türlerden olduğu belirtildi. Yabani orkidenin toprak altındaki yumrularından üretilen salep, dondurma üretiminde kullanılıyor. Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde hazırlanan proje kapsamında doğadan toplanan yabani orkide bitkileri ile salep üretimi için orkide tarımı yapılıyor. 

FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328