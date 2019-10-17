Kaçak Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru süresi başladı

İSTANBUL'da ikamet izni olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için başvuru süreci başladı.Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilerden, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için 17 Ekim'den itibaren randevu almaları istendi.Randevu alan Suriyeliler sabah saatlerinden itibaren işlemlerini yaptırmak için Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelmeye başladı. İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler kayıtlı bulundukları illere gönderilecek. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere kentten ayrılmaları için tanınan süre ise 30 Ekim'de sona eriyor.(FOTOĞRAF)



